Il pilota della Ducati è stato colpito e steso da Marini durante la Sprint Race e dovrà rinunciare al GP. A rischio anche l'Argentina

Marini sbaglia, Bastianini finisce all'ospedale





E' durata una manciata di curve la prima Sprint Race della MotoGP per Enea Bastianini. Alla prima gara da pilota ufficiale Ducati, il riminese è finito al centro medico con la scapola destra fratturata. "Colpa" di Luca Marini, che cadendo nel corso del secondo giro, lo ha travolto. Bastianini è finito per terra, ricadendo pesantemente sull'articolazione. Per lui niente gara di Portimao e forte rischio di dover dare forfait anche al prossimo round in Argentina.

"Purtroppo ho fratturato la scapola, ma la cosa bella sarà tornare più forte!". Lo scrive su Instagram Enea Bastianini, pubblicando una foto dall'ospedale, con il braccio al collo ma sorridente.

TARDOZZI: "SPERIAMO TORNI PER GLI USA"

"Gli esami hanno evidenziato una frattura alla scapola destra - ha spiegato Davide Tardozzi, team manager Ducati - . Salterà sicuramente la gara qui a Portimao, temo possa essere out anche per il GP d'Argentina della prossima settimana. Spero che riesca a recuperare per il GP degli Stati Uniti, dato che Enea in Texas può vincere la gara, ma voglio comunque essere positivo per l'Argentina".

MARINI: "MI SPIACE PER ENEA, SPERO NON SIA GRAVE"

"La giornata è partita in modo disastroso. Mi dispiace per Enea, spero che possa stare bene. Spero che sia una cosa non troppo grave", le parole di Luca Marini, del team VR46, parlando dell'incidente che ha causato la rovinosa caduta di Bastianini.