Milan, sollievo per Gila: nessuna lesione, 'solo 'risentimento. Partirà per l'Australia, il programma dei rossoneri

Sollievo in casa Milan per le condizioni di Mario Gila. L'ex Lazio, costretto a uscire dopo appena 23 minuti nell'amichevole col Celtic, ha riportato 'solo' un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Dettaglio importante che permetterà al centrale spagnolo di volare oggi con la squadra in direzione Australia. Dopo un brevissimo rientro a Milano, prenderà ufficialmente il via la tournée australiana. Gabbia e compagni saranno a Perth dove giocheranno l'amichevole con l'Inter in programma il 5 agosto. Tre giorni più tardi (8 agosto) è in programma un test col Chelsea a Giacarta.