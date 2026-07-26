IL BOLLETTINO

Milan, sollievo per Gila: nessuna lesione, 'solo 'risentimento. Partirà per l'Australia, il programma dei rossoneri

Lo spagnolo ha accusato un risentimento al retto femorale destro in occasione dell'amichevole di Glasgow col Celtic

26 Lug 2026 - 11:01
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Sollievo in casa Milan per le condizioni di Mario Gila. L'ex Lazio, costretto a uscire dopo appena 23 minuti nell'amichevole col Celtic, ha riportato 'solo' un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Dettaglio importante che permetterà al centrale spagnolo di volare oggi con la squadra in direzione Australia. Dopo un brevissimo rientro a Milano, prenderà ufficialmente il via la tournée australiana. Gabbia e compagni saranno a Perth dove giocheranno l'amichevole con l'Inter in programma il 5 agosto. Tre giorni più tardi (8 agosto) è in programma un test col Chelsea a Giacarta.

Volerà a Perth con la squadra anche Nkunku, assente a Glasgow, mentre mercoledì, ossia il 29 luglio, raggiungeranno la squadra Gonçalo Ramos e Rafa Leao. Il 2 agosto invece sarà il turno di Luka Modric, fresco di rinnovo, assieme a Jashari, Saelemaekers e De Winter. Pulisic e Gimenez, alle prese con gli infortuni, si vedranno da mercoledì a Milanello. Sempre al Centro Sportivo di Carnago arriveranno il 12 agosto prossimo Maignan e Rabiot, anche se difficilmente Amorim lì rischierà per l'ultima amichevole estiva con il Manchester United (si giocherà il 15 agosto). 

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