Pirlo e la bufera 'russa': i dubbi di Malagò, legali Figc al lavoro

Il numero uno del calcio italiano ha avallato la decisione del direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e del suo braccio destro Leonardo di puntare sull'ex centrocampista ma ora è tentato di fare dietrofront: ha sempre parlato di condivisione delle decisioni con i due dirigenti ma ora sta valutando se è cosa opportuna affidare a Pirlo la panchina della Nazionale. Intanto vuole fare chiarezza sulla questione e a questo proposito i legali della Figc stanno studiando la clausola sui diritti di immagine a Fonbet (in caso di nomina a ct verrebbe a decadere automaticamente l'accordo con la società di scommesse). Poi c'è la questione legata al contratto tra Pirlo e il club di Dubai, in scadenza a giugno 2027. Come riporta 'Repubblica', lo stesso Pirlo si è offerto di pagare la somma che gli consentirà di liberarsi dall'accordo anticipatamente: la Figc non lo farà.