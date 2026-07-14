MotoGP, Claudio Domenicali: "Nelle ultime 70 gare, 69 vittorie di aziende italiane"

"Le aziende italiane hanno una dominanza straordinaria. Delle ultime 70 gare di MotoGP, 69 sono state vinte da un'azienda italiana. Credo sia una cosa di cui essere estremamente orgogliosi". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali, all'evento 'Moto d'Italia - Cultura oltre la pista' alla Farnesina, riferendosi ai successi delle moto di Borgo Panigale e dell'Aprilia.