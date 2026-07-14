MotoGP, GP Misano: Ezpeleta a San Marino per firmare il rinnovo dell'accordo fino al 2031

MotoGp Group e i promotori del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno celebrato la partnership fino al 2031, in occasione della visita sul Titano del ceo Carmelo Ezpeleta L'incontro ha riunito i rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit, insieme ai vertici di MotoGP. L'incontro ha rappresentato l'occasione di firmare il rinnovo dell'accordo annunciato durante il Gran Premio di San Marino 2025, ribadendo l'impegno condiviso di tutte le parti.