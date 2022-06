Bagnaia: "Sono contento, in gara ce la giocheremo con Espargarò e Quartararo"

MOTOGP CATALOGNA

Il ducatista avverte Aleix: "Come passo gara non è andato più forte di me, siamo vicini". Bastianini: "Serve una bella partenza"

Non ha fatto la pole, ma "Pecco" Bagnaia sotto sotto si sente il favorito per la gara di Barcellona, su una pista finalmente amica. Di certo, però, battere Espargarò e l'Aprilia non sarà facile. "Ma non sono state facili nemmeno le qualifiche per via del caldo. Però è stato bello, siamo riusciti a lavorare bene nelle libere 4 con gomme usate e adesso siamo più vicini ad Aleix come passo gara. Ce la giocheremo con lui e con Fabio (Quartararo, ndr)", ha detto il torinese dopo le qualifiche. L'Italmoto dà spettacolo nelle qualifiche di Barcellona

















































































"Con questo caldo, comunque, è stato difficile per tutti fare due giri perfetti, di più non si poteva fare. Ma stiamo riuscendo a trasformare Barcellona in una pista amica", ha aggiunto. Poi un avvertimento a Espargarò: "E' andato forte senza dubbio, però è difficile da capire in previsione gara. Con le gomme nuove è sempre andato fortissimo, ma come passo gara non ha girato più forte di me. Vediamo".

Come è questa MotoGP rispetto a quella dei vari Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner e poi di Marquez? "Sono cambiate tante cose, ora tutte le moto, anche quelle clienti, possono vincere. Ci sono tanti piloti campioni del mondo e quasi tutti hanno vinto almeno un GP. Questo è di sicuro uno degli anni più difficli".

Umore decisamente opposto per Enea Bastianini, che adesso spera nella rimonta. "Peccato perché avevamo ben altro risultato nelle nostre corde. Peccato anche per l’ultimo giro perché ho trovato un altro pilota davanti a me in curva 3 che pascolava e non sono riuscito a migliorare. La Q2 avremmo dovuto centrarla questa mattina, ma è andata così. Il passo gara è buono, la gara è lunga e possiamo recuperare tante posizioni e ci vorrà una gran bella partenza all’attacco”, le parole del pilota del team Gresini.