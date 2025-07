Tardozzi: "Spero che Marquez resti a vita in Ducati, Bagnaia può batterlo"

Sui possibili avversari potenzialmente in grado di battere Marquez, Tardozzi ha pochi dubbi: "Quando Marc è in forma, è difficilissimo da battere, e credo che uno dei ragazzi che può farlo in qualsiasi momento sia Pecco". Bagnaia che, però, al momento ha un distacco di 137 punti in classifica, nonostante il terzo posto al Sachsenring, dove la Ducati ha portato tre piloti sul podio: "Questo podio è molto importante per noi. Marc festeggia la sua 200esima vittoria in MotoGP, Alex (Marquez, il fratello di Marc, ndr) sta recuperando da una mano fratturata e Pecco, che è salito sul podio dopo un sabato difficile. Siamo molto contenti".