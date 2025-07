MotoGP Germania, Domenicali: "Preoccupati per Bagnaia, qualcosa non sta funzionando"

I problemi del piemontese sembrano ancora lontani dall'essere risolti: "Se avessi la soluzione avrei già dato consigli, il tema non è semplice. Ha provato un telaio nuovo per cambiare le sensazioni in sella, quando si parla di feeling bisogna provare cose nuove finché le sensazioni non cambiano. Prendere 20 secondi su una Sprint è dura, lui si è lamentato molto di cose importanti e il distacco lo segnala. C'è qualcosa che non si sta incastrando nella maniera giusta, però i motivi di questa disfatta sono legati anche alle condizioni. È chiaro che quando sei alla ricerca di soluzioni il bagnato non aiuta".