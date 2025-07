MotoGP, le pagelle del Sachsenring: Marquez oltre la perfezione, Bagnaia non strappa la sufficienza

Bezzecchi e Di Giannantonio 5,5 - Un vero peccato per entrambi. Tutto sembrava apparecchiato per un doppio podio italiano alle spalle del cannibale Marquez, ma qualcosa in quella curva 1 li ha traditi, facendo perdere a entrambi una grande chance. Per il pilota Aprilia c'è almeno la consolazione del bel secondo posto nella Sprint, ma quando ti avvicini così tanto a un grande risultato in gara l'amaro in bocca resta fortissimo. La strada intrapresa è comunque quella giusta e tutti e due sembrano destinati a togliersi grandi soddisfazioni a breve.