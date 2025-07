MotoGP Germania: Marquez trionfa in solitaria, Alex e Bagnaia sul podio

La gara, nel complesso, è stata tutt'altro che spettacolare, animata solamente dalle tantissime cadute (solo in 10 su 18 sono arrivati al traguardo). A fare più male sono state senza dubbio quelle di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, avvenute entrambe in curva 1 a un paio di giri di distanza l'una dall'altra. I due piloti italiani viaggiavano entrambi al secondo posto quando sono finiti nella ghiaia per una chiusura d'avantreno, gettando via una splendida occasione. A cogliere l'occasione ci hanno così pensato Alex e Pecco, che si confermano i primi due inseguitori di Marc anche in classifica. Un risultato sicuramente soddisfacente per il primo, reduce dall'infortunio alla mano, una magra consolazione per il secondo, che continua a trascinarsi i soliti problemi all'anteriore e che non è mai sembrato in grado di attaccare chi gli stava davanti.