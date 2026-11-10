Inter, anche Stankovic va ko: lascia il ritiro della Serbia, le condizioni

10 Nov 2026 - 18:38
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Dopo Bonny e Thuram, un terzo calciatore dell'Inter lascia la nazionale per tornare ad Appiano Gentile. Parliamo di Aleksander Stankovic che ha abbandonato il ritiro della Serbia a Stara Pazova. "Aleksandar Stanković, a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale serba a Stara Pazova e non sarà disponibile per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia - si legge nella nota pubblicata dalla federcalcio -. Il centrocampista dell'Inter ha accusato lunedì, durante l'allenamento, un dolore nella zona dell'inguine destro. Lo staff medico della nostra nazionale maggiore ha effettuato un esame clinico e ulteriori accertamenti diagnostici, al termine dei quali oggi è stata riscontrata una lesione al muscolo adduttore della coscia destra".

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"Di comune accordo con lo staff tecnico della nazionale e il club, si è deciso che Stanković faccia ritorno all'Inter per proseguire il percorso di recupero. Ad Aleksandar auguriamo un rapido e completo ristabilimento e un ritorno in campo il prima possibile" conclude il comunicato.

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