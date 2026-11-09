L'Italia riabbraccia Kimi Antonelli: "A Monza la svolta, chiudere a Imola sarebbe un sogno. Nel 2027 punto ancora al Mondiale"

"Come festeggerò in Italia? Sicuramente mi riposerò perché ci aspetta un'altra bella tripletta prima di finire la stagione - ha aggiunto Kimi Antonelli -. Staccherò la testa e ne approfitterò per stare con amici e famiglia. I capelli? Pensavo di farmeli metà rosso-blu in onore dell'Italia e metà tricolore. Ora voglio vincere la decima gara, e l'obiettivo è replicarmi nella prossima stagione. Dopo Monza ho capito che il Mondiale dovevo andarlo a vincere. Lì siamo riusciti a vincere dopo una grande rimonta, è stata una svolta".