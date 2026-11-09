L'Italia riabbraccia Kimi Antonelli: "A Monza la svolta, chiudere a Imola sarebbe un sogno. Nel 2027 punto ancora al Mondiale"

F1 Brasile, Kimi Antonelli arriva nel paddock con una maglia speciale: "Campione del mondo"
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Il 20enne è rientrato in Italia: "Ora vado a mangiarmi un piatto di tagliatelle, ecco come ho pensato di farmi i capelli"
L'Italia ha riabbracciato Kimi Antonelli. Il neo campione del mondo di Formula 1 è atterrato a Bologna nel tardo pomeriggio di lunedì: ad accoglierlo tifosi, amici e tanti cronisti. "Non ho realizzato del tutto, è un qualcosa di così grande... ho bisogno almeno di una settimana - ha esordito il classe 2006 -. Adesso non vedo l'ora di godermi la famiglia e i miei amici, di stare a casa e di mangiarmi anche un piatto di tagliatelle".
"Come festeggerò in Italia? Sicuramente mi riposerò perché ci aspetta un'altra bella tripletta prima di finire la stagione - ha aggiunto Kimi Antonelli -. Staccherò la testa e ne approfitterò per stare con amici e famiglia. I capelli? Pensavo di farmeli metà rosso-blu in onore dell'Italia e metà tricolore. Ora voglio vincere la decima gara, e l'obiettivo è replicarmi nella prossima stagione. Dopo Monza ho capito che il Mondiale dovevo andarlo a vincere. Lì siamo riusciti a vincere dopo una grande rimonta, è stata una svolta".
"Rispetto allo scorso anno ho svoltato dal punto di vista mentale con sempre le persone giuste al mio fianco. I momenti brutti dello scorso anno mi hanno aiutato tanto nel crescere. Sarebbe bellissimo chiudere il Mondiale con una gara di casa a Imola, un sogno" ha concluso l'italiano che promette di scrivere altre pagine di storia.
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