Serie B: respinto ricorso Juve Stabia, confermati 2 punti penalizzazione

La Corte Federale d'Appello Figc ha respinto il reclamo della Juve Stabia (Serie B) contro la sanzione da due punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club campano - si legge nella nota Figc - "era stato sanzionato lo scorso 24 settembre dal Tribunale federale nazionale per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell'atto dal quale è conseguita l'acquisizione del 17 aprile 2026".