FORMULA UNO

Wolff: tentazione Ferrari per Kimi? Non sono minimamente preoccupato

Secondo il top manager austriaco una Mercedes vincente è la miglior garanzia di trattenere il campione del mondo

di Stefano Gatti
16 Nov 2026 - 13:54
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In una lunga intervista concessa alla Bild in avvicinamento al Gran Premio di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale, Toto Wolff si dilunga su Kimi Antonelli e - tra le altre cose - non si mostra minimamente preoccupato della possibilità di perdere un giorno il suo pilota a vantaggio della concorrenza, in particolar modo della Ferrari. Senza per questo (e dall'alto della sua esperienza) sottovalutare il "rischio". Il top manager austriaco non si sbilancia troppo (anzi per niente) sui dettagli del contratto tra Mercedes e Antonelli, contando di trattenere a lungo il neocampione del mondo a Brackley sulla base della competitività delle Frecce d'Argento.

"Ad un certo punto della scorsa stagione Kimi era sotto il fuoco incrociato della critica, e noi con lui. Però non abbiamo dubitato di lui nemmeno per un secondo. Questo non significa che siamo stati troppo teneri: chiaramente volevamo vedere più performance. Quello che lui ha poi fatto quest'anno è stato fenomenale. Essere così maturi e capaci di reggere la pressione alla sua età è straordinario. È un grande campione del mondo. Kimi ha un contratto per il prossimo anno. Non commenterò i numeri, ma posso dire questo: dal punto di vista finanziario non può minimamente preoccuparsi. Soprattutto, è importante per Kimi e la sua famiglia poter guidare un'auto competitiva. Allo stesso tempo, noi sappiamo di avere in squadra un campione del mondo che va adeguatamente remunerato". 

© Getty Images

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"Non sono minimamente preoccupato dall'ipotesi che Kimi prima o poi sia tentato di correre per la Ferrari: zero virgola zero preoccupato! Perché? Beh perché lui e la sua famiglia sono persone leali. Ma non è solo questione di lealtà. Questa stagione ha dimostrato che siamo una squadra vincente. Questa è la cosa più importante per ogni pilota, Kimi compreso. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote alla macchina. Ecco perché dopo aver vinto il titolo ha detto che non riusciva a immaginare di correre per nessun altro team se non per la Mercedes.  Detto questo, ciò che Kimi è riuscito a fare grazie alla sua spontaneità e ai suoi successi in pista è che l'Italia gli ha anche aperto il suo cuore, pur continuando - ovviamente - a tifare per la Ferrari. I tifosi negli autodromi spesso indossano la maglietta Ferrari con un cappellino Mercedes. Monza ne è stato l'esempio perfetto: gli spettatori erano tristi che nessuno dei piloti della Rossa fosse arrivato primo, ma erano felici che Kimi - un loro connazionale - fosse sul gradino più alto del podio".

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