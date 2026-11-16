Wolff: tentazione Ferrari per Kimi? Non sono minimamente preoccupato

"Non sono minimamente preoccupato dall'ipotesi che Kimi prima o poi sia tentato di correre per la Ferrari: zero virgola zero preoccupato! Perché? Beh perché lui e la sua famiglia sono persone leali. Ma non è solo questione di lealtà. Questa stagione ha dimostrato che siamo una squadra vincente. Questa è la cosa più importante per ogni pilota, Kimi compreso. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote alla macchina. Ecco perché dopo aver vinto il titolo ha detto che non riusciva a immaginare di correre per nessun altro team se non per la Mercedes. Detto questo, ciò che Kimi è riuscito a fare grazie alla sua spontaneità e ai suoi successi in pista è che l'Italia gli ha anche aperto il suo cuore, pur continuando - ovviamente - a tifare per la Ferrari. I tifosi negli autodromi spesso indossano la maglietta Ferrari con un cappellino Mercedes. Monza ne è stato l'esempio perfetto: gli spettatori erano tristi che nessuno dei piloti della Rossa fosse arrivato primo, ma erano felici che Kimi - un loro connazionale - fosse sul gradino più alto del podio".