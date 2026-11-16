Uefa, dal 2027/2028 nuovi palloni per le competizioni maschili di club

La UC3 (Uefa/EFc) ha confermato oggi che Nike diventerà il fornitore ufficiale dei palloni da gara delle competizioni Uefa per club maschili dal 2027 al 2031. A partire dalla stagione 2027/28, Nike fornirà i palloni ufficiali per la Uefa Champions League, la Uefa Europa League e la Uefa Conference League, oltre che per la Supercoppa Uefa, la Uefa Youth League e la Uefa Futsal Champions League.