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MotoGP, GP San Marino: Bezzecchi scatta dalla pole, Bagnaia out in Q1

Strepitose qualifiche per il pilota Aprilia, che semina la concorrenza: Marc Marquez e Aldeguer completano la prima fila

12 Set 2026 - 12:11
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Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position, a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali. Il suo 1'29"982 gli consentirà di scattare davanti a tutti, con quasi due decimi su Marc Marquez e oltre tre su Fermin Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia: scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.

Uno-due italiano nelle qualifiche a Misano Adriatico, con un'Aprilia e una Ducati davanti a tutti. Il grande protagonista è Marco Bezzecchi, che effettua il record della pista e lascia tutti sul posto prima del GP di San Marino. Il pilota di Noale è l'unico a sfondare il muro dell'1.30, con un favoloso 1.29.982 che lo rende semplicemente imprendibile. Tra l'italiano e il secondo classificato, infatti, ci sono quasi due decimi: Marc Marquez (+0.198) e Fermin Aldeguer (+0.368) completano la prima fila in vista della Sprint Race che scatterà alle 15.

Scivola fuori dalla top-3 Fabio Di Giannantonio, nei minuti finali, chiudendo a quattro decimi. Top-5 per Jorge Martin (+0.587), che precede Marini e Acosta: nei dieci Morbidelli, Alex Marquez (caduto nel finale) e Raul Fernandez. Enorme delusione per Pecco Bagnaia, che sarà costretto a scattare dalle retrovie e cercare la rimonta: out nel Q1, il pilota Ducati scatterà solo in 14a posizione.

I COMMENTI

Bezzecchi: "Mi sono divertito, ma le gare saranno toste"
"Mi sono divertito, un bel turno, ma bisogna rimanere concentrati. Sono molto contento, ringrazio tutta la squadra, vediamo cosa riusciamo a fare. La moto funziona abbastanza bene, ci sono dei punti della pista dove soffriamo un pelo, ma non posso dire niente della moto. Io sto cercando di dare il massimo, il ginocchio è il solito, non è cambiato tanto. Marc? Sicuramente uno dei più veloci, anche io lo sono stato. Nelle prove abbiamo visto tanti piloti velocissimi, qui a Misano le gare sono sempre toste e tirate, vedremo"

Marc Marquez: "Aprilia e Marco fanno paura"
"Bezzecchi ha fatto la differenza? Aprilia e specialmente Marco fanno paura al T3, vanno forte nelle curve veloci. Noi li facciamo fatica ma abbiamo raggiunto l'obiettivo che era la prima fila. Quando ho visto il '29 ho detto 'ciao ciao pole position, non ci arriviamo'. L'obiettivo qui fare un doppio secondo posto può essere. Ieri ho gestito, oggi ho fatto più passo. Vediamo la Sprint, un passo alla volta".

Aldeguer: "Proverò a seguire Marc e Bez"
Sono sorpreso, ieri non è stata una giornata buonissima, non vedevo la strada. Abbiamo lavorato bene, abbiamo sfruttato il grip extra della gomma soft. Non so come sia il passo per la gara, ma proveremo a seguire Marc e Bez che stanno guidando benissimo. Stamattina mi sono concentrato a fare giri tirati, fare errori e vedere cosa succedeva. Abbiamo trovato il limite e siamo riusciti a fare un bel tempo. Sprint o gara lunga? Tutti e due, spero la lunga che danno più punti e più soldi...".

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