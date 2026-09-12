MotoGP, GP San Marino: Bezzecchi scatta dalla pole, Bagnaia out in Q1

Aldeguer: "Proverò a seguire Marc e Bez"

Sono sorpreso, ieri non è stata una giornata buonissima, non vedevo la strada. Abbiamo lavorato bene, abbiamo sfruttato il grip extra della gomma soft. Non so come sia il passo per la gara, ma proveremo a seguire Marc e Bez che stanno guidando benissimo. Stamattina mi sono concentrato a fare giri tirati, fare errori e vedere cosa succedeva. Abbiamo trovato il limite e siamo riusciti a fare un bel tempo. Sprint o gara lunga? Tutti e due, spero la lunga che danno più punti e più soldi...".