Bologna, incontro tra la società e Tedesco: l'allenatore è a serio rischio

Tedesco © Getty Images
Un solo punto raccolto in zona Cesarini e un gioco che fatica tremendamente a decollare. L'avventura di Domenico Tedesco al Bologna potrebbe presto terminare qualora non ci fosse un'inversione di tendenza nei risultati. Anzi, la società felsinea potrebbe non concedere neanche il tempo di un'altra partita all'ex ct del Belgio. Le parti si sono incontrate oggi a pranzo, occasione in cui i vertici del club hanno esternato la propria preoccupazione. Sensazioni corrisposte anche dal diretto interessato.
Sono attualmente in corso riflessioni sull'operato dell'allenatore nato in Calabria. Addirittura non sarebbe da escludere che sabato, a viaggiare con la squadra verso Torino, sia un allenatore diverso da Tedesco, il quale però non sembra orientato a dimettersi.
E spuntano già i nomi degli eventuali sostituti: da Palladino a Pioli fino a D'Aversa. Decisive, in questo senso, le prossime ore.