Bologna, incontro tra la società e Tedesco: l'allenatore è a serio rischio

Un solo punto raccolto in zona Cesarini e un gioco che fatica tremendamente a decollare. L'avventura di Domenico Tedesco al Bologna potrebbe presto terminare qualora non ci fosse un'inversione di tendenza nei risultati. Anzi, la società felsinea potrebbe non concedere neanche il tempo di un'altra partita all'ex ct del Belgio. Le parti si sono incontrate oggi a pranzo, occasione in cui i vertici del club hanno esternato la propria preoccupazione. Sensazioni corrisposte anche dal diretto interessato.