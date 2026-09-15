Tennis: stagione finita per Draper, rientro rimandato al 2027

Stagione finita per Jack Draper. I problemi al braccio continuano ad affliggere il britannico, che decide così di prendersi ulteriore tempo per uscire da un calvario che lo vede protagonista dalla scorsa estate. "Il mio obiettivo è tornare a gareggiare all'inizio del 2027 - scrive Draper su Instagram - . L'estate scorsa tutta la dedizione e il lavoro che avevo dedicato a questo sport stavano dando i loro frutti, ma un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili e da quel momento sto cercando disperatamente di tornare in campo e di sentirmi come una volta. Gestire così tanti cambiamenti, avversità e dolore mi ha aiutato a crescere enormemente in molti aspetti della mia vita, ma mi ha anche fatto provare un livello di stanchezza tale da rendere difficile andare avanti". "Sto approfittando di questo periodo per ricaricare le batterie e guarire, così quando tornerò sarò pronto al 100%", conclude il britannico.