Tennis: stagione finita per Draper, rientro rimandato al 2027

15 Set 2026 - 16:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Stagione finita per Jack Draper. I problemi al braccio continuano ad affliggere il britannico, che decide così di prendersi ulteriore tempo per uscire da un calvario che lo vede protagonista dalla scorsa estate. "Il mio obiettivo è tornare a gareggiare all'inizio del 2027 - scrive Draper su Instagram - . L'estate scorsa tutta la dedizione e il lavoro che avevo dedicato a questo sport stavano dando i loro frutti, ma un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili e da quel momento sto cercando disperatamente di tornare in campo e di sentirmi come una volta. Gestire così tanti cambiamenti, avversità e dolore mi ha aiutato a crescere enormemente in molti aspetti della mia vita, ma mi ha anche fatto provare un livello di stanchezza tale da rendere difficile andare avanti". "Sto approfittando di questo periodo per ricaricare le batterie e guarire, così quando tornerò sarò pronto al 100%", conclude il britannico.

Ultimi video

00:41
MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

03:43
MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

00:41
MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:21
Tennis: "abuso di racchetta", Sabalenka multata agli Us Open
16:14
Tennis: stagione finita per Draper, rientro rimandato al 2027
15:06
Atletica, Roma bocciata: Mondiali 2029 e 2031 a Nairobi e Monaco
15:05
Ciclismo: Giro d'Abruzzo 2026, al via la prima tappa da Cupello
Kimi Antonelli Monza 2026
13:34
F1, il Comune di Bologna lavora a un riconoscimento per Kimi Antonelli