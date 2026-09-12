MotoGP: Marquez vince la Sprint Race di Misano, beffato Bezzecchi

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La pole position ottenuta nella mattinata non consegna la vittoria nella Sprint Race a Marco Bezzecchi, che chiude al secondo posto la gara corta di Misano Adriatico. Il pilota Aprilia viene scavalcato al via da Marc Marquez e non riesce a controbattere allo spagnolo, che si aggiudica la vittoria nella gara del sabato. Alle spalle di Marquez e Bezzecchi ecco Jorge Martin, che completa il podio e vede ridursi il margine nel Mondiale. Solo 13° Bagnaia.
La Sprint Race di Misano Adriatico parla spagnolo: è Marc Marquez a trionfare, beffando Marco Bezzecchi. L'avvicendamento al vertice si consuma direttamente alla partenza, col grande scatto del pilota Ducati. Marquez riesce subito ad allungare con un secondo e mezzo di margine, per poi resistere nei passaggi finali al tentativo di rientro dell'italiano: Bezzecchi riesce ad arrivare sotto il secondo, ma deve arrendersi. Marquez riesce così ad accorciare nel Mondiale, portandosi a quota 249 punti e rosicchiando qualcosa a Jorge Martin: il pilota Aprilia, terzo, ora si trova a +14 sul connazionale e +22 su Bez.
Poche emozioni nella parte alta della classifica, con Fabio Di Giannantonio che manca l'assalto al podio e chiude in quarta posizione, precedendo Alex Marquez. Completano la top-10 Acosta, Fernandez, Aldeguer, Marini e Zarco. Nelle retrovie Quartararo dopo una caduta, chiudono in 12a e 13a posizione Morbidelli e Bagnaia.