MotoGP: Marquez vince la Sprint Race di Misano, beffato Bezzecchi

La Sprint Race di Misano Adriatico parla spagnolo: è Marc Marquez a trionfare, beffando Marco Bezzecchi. L'avvicendamento al vertice si consuma direttamente alla partenza, col grande scatto del pilota Ducati. Marquez riesce subito ad allungare con un secondo e mezzo di margine, per poi resistere nei passaggi finali al tentativo di rientro dell'italiano: Bezzecchi riesce ad arrivare sotto il secondo, ma deve arrendersi. Marquez riesce così ad accorciare nel Mondiale, portandosi a quota 249 punti e rosicchiando qualcosa a Jorge Martin: il pilota Aprilia, terzo, ora si trova a +14 sul connazionale e +22 su Bez.