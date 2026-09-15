Sassuolo, Idzes fuori un mese: "Lesione di grado moderato al quadricipite"

Problemi per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Lo spettacolo di domenica sera contro la Juventus è stato parzialmente macchiato dall'infortunio di Jay Idzes. Il centrale indonesiano è uscito malconcio, sostituito da Caleta-Car. Il report medico del Sassuolo fa chiarezza sulle condizioni dell'ex Venezia: "U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Juventus di domenica 13 settembre, il calciatore Jay Idzes è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado moderato al quadricipite della gamba sinistra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo."
Per Idzes si prospetta un'assenza di circa un mese. Rientro previsto, quindi, dopo la sosta.