Sassuolo, Idzes fuori un mese: "Lesione di grado moderato al quadricipite"

Problemi per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Lo spettacolo di domenica sera contro la Juventus è stato parzialmente macchiato dall'infortunio di Jay Idzes. Il centrale indonesiano è uscito malconcio, sostituito da Caleta-Car. Il report medico del Sassuolo fa chiarezza sulle condizioni dell'ex Venezia: "U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Juventus di domenica 13 settembre, il calciatore Jay Idzes è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado moderato al quadricipite della gamba sinistra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo."