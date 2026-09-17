Basket, Virtus Matera punta alla promozione: "Vogliamo salire in serie B nazionale"

"Pensiamo di salire e vogliamo salire di categoria". Lo ha detto il presidente Eustachio Papapietro presentando oggi a Matera la nuova stagione dell'Ondatel Virtus Matera, che parteciperà al campionato di serie B interregionale, Conference Sud, Girone E. Nella sede della Ondatel sono stati presentati squadra, staff e organizzazione societaria per la stagione 2026-2027, alla presenza, oltre che di Papapietro, del general manager Antonio Conterosito e dell'allenatore Iliano Sant'Ambrogio. Dopo aver sfiorato il salto nella serie B nazionale nella scorsa stagione, la società materana riparte dichiarando nuovamente le proprie ambizioni. "Speriamo che sia l'anno del salto - ha aggiunto Papapietro -. L'anno scorso ci abbiamo provato con grande intensità e siamo arrivati a un passo dall'obiettivo. Gli ingredienti dovranno essere gioventù, freschezza, determinazione e un PalaSassi caldissimo". Al centro del progetto ci saranno in particolare i giovani, con i giocatori più esperti chiamati "a farli crescere e a trasmettere loro il giusto metodo comportamentale". Il roster è composto da Dimitrije Stankovic, guardia serba classe 2006; Tomas Balčiūnas, pivot lituano classe 2000; Bozidar Labovic, guardia-playmaker montenegrino classe 2000; Nicolò Manco, ala classe 2010; dal capitano Antonio Cioppa, playmaker classe 1999; Ugo Simon, ala classe 2002; Jacopo Ragusa, pivot classe 2000; Diego Carlucci, ala classe 2009; Francesco Maraglino e Owens Christian Osaigbovo, entrambi ali classe 2007; Jacopo Soliani, guardia-playmaker classe 2003; Christian Belgrano, playmaker classe 2008; Giuseppe Serino e Raffaele Dottorini, ali classe 2009; Andrea Longobardi, guardia-playmaker classe 2009; e Tommaso Contini, ala grande classe 1999. A guidare la squadra sarà Sant'Ambrogio, affiancato dal secondo allenatore Jacopo Minafra e dal terzo coach Andrea Molinari. "Non siamo l'unica squadra ad avere questo obiettivo e alla fine ne vincerà soltanto una - ha spiegato Sant'Ambrogio -. Dobbiamo cercare di arrivare il più lontano possibile. È una maratona: l'importante è essere in testa alla fine, non all'inizio". Il tecnico ha sottolineato le difficoltà del calendario, con "sette scontri diretti, compreso un derby, nelle prime sette giornate". Sul gruppo costruito per affrontare la nuova stagione, il tecnico ha sottolineato soprattutto le caratteristiche umane e la disponibilità dei giocatori. "Siamo una squadra giovane ed entusiasta e abbiamo un bellissimo gruppo - ha aggiunto -. Abbiamo cercato le persone migliori possibili oltre che i giocatori migliori. I presupposti per fare bene ci sono, adesso bisogna lavorare in campo". Secondo Sant'Ambrogio la squadra è "oltre il 50 per cento" del percorso di preparazione: "All'inizio sarà importante soprattutto fare risultato, imparando anche a essere brutti e sporchi, ma portando a casa i due punti".