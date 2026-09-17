L'ex Torino Rincon lascia il calcio: "Buona fortuna, General"

Tomàs Rincon ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e il Torino ha voluto dedicargli un post sui propri social. "Grazie per lo spirito, la determinazione e la serietà che ti hanno contraddistinto e per come sei restato sempre vicino al club e all'ambiente granata - si legge sugli account ufficiali - buona fortuna per il tuo futuro fuori dal rettangolo verde, General, e sempre forza Toro". Il venezuelano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 38 anni, ha giocato in maglia granata dal 2017 al 2022 collezionando 162 presenze e sette reti all'attivo. In precedenza ha vissuto anche l'altra sponda della Mole, militando nella Juve tra gennaio e giugno 2017, togliendosi la soddisfazione di vincere uno scudetto e una Coppa Italia.