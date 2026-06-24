MOTOGP

Bagnaia saluta la Ducati: "Eri il mio sogno, sarei sempre parte di me"

L'ex campione del mondo affida ai social il suo pensiero dopo l'annuncio della separazione: "Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida"

24 Giu 2026 - 14:02
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"Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d'accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre".

Con queste parole in un lungo post sul suo profilo Instagram, Pecco Bagnaia saluta la Ducati, dopo l'annuncio della separazione dopo 8 anni alla fine di questa stagione. 

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