Messi torna in campo dopo la morte del padre ma il Miami viene eliminato

13 Ago 2026 - 08:26
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Lionel Messi ha fatto un emozionante ritorno in campo dopo la morte del padre e le sue allusioni al ritiro, ma non è bastato all'Inter Miami che è stata eliminata dalla Leagues Cup con una sconfitta per 3-2 contro i messicani del León. Il capitano del Miami è tornato in Florida dall'Argentina martedì sera dopo aver partecipato al funerale del padre ed è entrato in campo all'inizio del secondo tempo, accolto da una grande ovazione. Messi ha partecipato al funerale del padre, Jorge, domenica. Jorge, che era il suo agente, è morto la scorsa settimana all'età di 68 anni. 

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