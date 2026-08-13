Messi torna in campo dopo la morte del padre ma il Miami viene eliminato

Lionel Messi ha fatto un emozionante ritorno in campo dopo la morte del padre e le sue allusioni al ritiro, ma non è bastato all'Inter Miami che è stata eliminata dalla Leagues Cup con una sconfitta per 3-2 contro i messicani del León. Il capitano del Miami è tornato in Florida dall'Argentina martedì sera dopo aver partecipato al funerale del padre ed è entrato in campo all'inizio del secondo tempo, accolto da una grande ovazione. Messi ha partecipato al funerale del padre, Jorge, domenica. Jorge, che era il suo agente, è morto la scorsa settimana all'età di 68 anni.