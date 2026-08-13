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dopo il lutto

Emozione Messi ma il suo ritorno non basta all'Inter Miami

Lionel Messi ha fatto un emozionante ritorno in campo dopo la morte del padre ma l'Inter Miami è stata eliminata dalla Leagues Cup dopo la sconfitta per 3-2 contro i messicani del León. L'asso argentino è tornato in Florida dall'Argentina martedì sera dopo aver partecipato al funerale del padre ed è entrato in campo all'inizio del secondo tempo, accolto da una grande ovazione. Messi ha partecipato al funerale del padre, Jorge, domenica. Jorge, che era il suo agente, è morto la scorsa settimana all'età di 68 anni.

13 Ago 2026 - 08:25
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