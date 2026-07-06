Alex Marquez, Ducati addio: Junior riparte da KTM
Il vicecampione del mondo in carica lascia dopo quattro stagioni la Casa bolognese e il team Gresinidi Stefano Gatti
© Red Bull KTM Factory Racing Press Office
Pedro Acosta affiancherà nel 2027 suo fratello Marc nel team Ducati Lenovo, Alex Marquez ne prende il posto con un contratto pluriennale nel team ufficiale KTM, lasciando la Ducati stessa dopo quattro stagioni nel team satellite Gresini arricchite da quattro vittorie (tre nel 2025, una quest'anno) e culminate nel secondo posto nella classifica generale dello scorso anno. Campione del mondo della Moto3 nel 2014 e della Moto2 nel 2019, attualmente nono della classifica generale, il trentenne pilota di Cervera è alle prese con una stagione che si è fatta tutta in salita dopo il grave incidente di Barcellona. Per Alex si tratta in un certo seso di un ritorno a casa, o meglio alle origini. In sella ad una KTM infatti lo spagnolo ha colto nel 2013 a Motegi la sua prima vittoria nel Mondiale (Gran Premio del Giappone della Moto3).L'anno prossimo in KTM Marquez Jr. farà coppia con Fabio Di Giannantonio (anche lui in arrivo da pianeta Ducati-satellite VR46) che ha appena annunciato l'addio al suo attuale team alla fine di questa stagione e la cui ufficializzazione è attesa a breve.
Pit Beirer (Direttore KTM Motorsports): "Siamo estremamente orgogliosi e felici di aver assicurato un talento eccezionale come Alex Marquez - vicecampione del Campionato Mondiale 2025 - per il nostro progetto. Alex porta non solo abilità eccezionali e intelligenza da gara, ma anche determinazione e una mentalità vincente che corrisponde perfettamente al nostro DNA. Insieme condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 al livello successivo e combattere in prima linea nella MotoGP".
Da parte loro, Nadia Padovani e il team Gresini hanno salutato così la separazione da Alex Marquez a fine anno:
Alex, è davvero difficile lasciarti andare. Abbiamo condiviso emozioni, crescita e momenti che porterò per sempre nel cuore. Sono fiera dell'uomo e del pilota che sei diventato. Prima di separarci però abbiamo ancora un capitolo da scrivere insieme. Facciamolo con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto".