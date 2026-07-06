Alex Marquez, Ducati addio: Junior riparte da KTM

Pedro Acosta affiancherà nel 2027 suo fratello Marc nel team Ducati Lenovo, Alex Marquez ne prende il posto con un contratto pluriennale nel team ufficiale KTM, lasciando la Ducati stessa dopo quattro stagioni nel team satellite Gresini arricchite da quattro vittorie (tre nel 2025, una quest'anno) e culminate nel secondo posto nella classifica generale dello scorso anno. Campione del mondo della Moto3 nel 2014 e della Moto2 nel 2019, attualmente nono della classifica generale, il trentenne pilota di Cervera è alle prese con una stagione che si è fatta tutta in salita dopo il grave incidente di Barcellona. Per Alex si tratta in un certo seso di un ritorno a casa, o meglio alle origini. In sella ad una KTM infatti lo spagnolo ha colto nel 2013 a Motegi la sua prima vittoria nel Mondiale (Gran Premio del Giappone della Moto3).L'anno prossimo in KTM Marquez Jr. farà coppia con Fabio Di Giannantonio (anche lui in arrivo da pianeta Ducati-satellite VR46) che ha appena annunciato l'addio al suo attuale team alla fine di questa stagione e la cui ufficializzazione è attesa a breve.