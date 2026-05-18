A Barcellona senza pace anche i test: Martin a terra, attesa per gli esami

GP Catalogna: una gara "maledetta", gli incidenti di Marquez e Zarco
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Lo spagnolo dell'Aprilia è caduto alla curva 7 ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Alex Marquez operato alla clavicola
Il terribile weekend della MotoGP a Barcellona è proseguito anche oggi, con una giornata di test ufficiali, che rischia di aumentare il numero dei piloti infortunati. In mattinata, infatti, è toccato a Jorge Martin finire pesantemente a terra alla curva 7. Lo spagnolo dell'Aprilia, caduto anche in gara dopo un contatto con Raul Fernandez, si è sottoposto in circuito ad un primo controllo a gomito sinistro e gamba destra, ma poi è stato portato in ospedale per degli accertamenti più approfonditi.
"A seguito della caduta alla curva 7, Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra. Dagli esami eseguiti al centro medico del circuito, non risultano fratture visibili, ma è stato deciso comunque di portare Martin alla Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti", la comunicazione di Aprilia.
Alex Márquez è stato operato con successo presso l'Hospital General de Catalunya per una frattura della clavicola destra, stabilizzata con l'inserimento di una placca. L'intervento - rende noto il team Gresini sui social - è stato eseguito da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán. Marquez verrà dimesso dall'ospedale nel pomeriggio.
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