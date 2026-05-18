A Barcellona senza pace anche i test: Martin a terra, attesa per gli esami

Il terribile weekend della MotoGP a Barcellona è proseguito anche oggi, con una giornata di test ufficiali, che rischia di aumentare il numero dei piloti infortunati. In mattinata, infatti, è toccato a Jorge Martin finire pesantemente a terra alla curva 7. Lo spagnolo dell'Aprilia, caduto anche in gara dopo un contatto con Raul Fernandez, si è sottoposto in circuito ad un primo controllo a gomito sinistro e gamba destra, ma poi è stato portato in ospedale per degli accertamenti più approfonditi.