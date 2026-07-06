Un italiano su tre non pratica sport: un costo di 6.7 miliardi di euro in spese sanitarie

Questi sono i dati emersi durante il dibattito sviluppato alla Convention ISSA Europe, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del 3 e 4 luglio 2026, che ha riunito medici, professionisti del mondo dello sport e rappresentanti delle istituzioni per confrontarsi sull’evoluzione del ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione e nella salute. L'evento ha evidenziato una trasformazione e quelle che sono le nuove prospettive nel campo della salute e della Human Performance. Innovazioni che stanno ridefinendo il settore: allenamento, prevenzione, neuroscienze, longevità e qualità della vita stanno convergendo in un modello sempre più integrato, destinato a influenzare le competenze professionali e l'organizzazione stessa dei servizi dedicati alla salute e al benessere.