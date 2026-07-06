Brasile-Norvegia: Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere i verdeoro

Continua a dimostrarsi un portiere di grande affidabilità e in questo caso si supera andando a parare un rigore a Bruno Guimaraes. In quel momento la partita è sullo 0-0 e si arriva da un inizio famelico della Norvegia. Al di là del tiro sbagliatissimo, la sicurezza di Nyland garantisce l’equilibrio della partita e regala morale ai suoi. Al quarto d'ora del secondo tempo, due ottime parate su Rayan e Bruno Guimaraes. E alla fine va a deviare sul palo un tentativo di autogol di Ajer.