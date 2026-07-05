Race of Champions Ducati: Bulega domina, i piloti MotoGP giù dal podio

“È stato un weekend fantastico, coronato con questa vittoria in sella alla mia Panigale V4, una moto davvero straordinaria. Un grazie a tutti: è stato bellissimo vedere così tante persone sulle tribune in questi giorni e soprattutto oggi, sembrava una vera gara. Complimenti a Ducati per l'importante traguardo del centenario e soprattutto per questo World Ducati Week. Non è facile organizzare un evento di queste dimensioni, con così tante persone e così tante attività: è stato spettacolare”, le parole di Bulega.