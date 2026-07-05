Race of Champions Ducati: Bulega domina, i piloti MotoGP giù dal podio

Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella Lenovo Race of Champions disputata al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', uno degli eventi più attesi della World Ducati Week 2026. La tradizionale gara tra ducatisti ha riunito piloti della MotoGP, della WorldSBK, WSSP e di altri campionati nazionali, tutti in sella alle Ducati Panigale V4 Tricolore per celebrare il centenario della Casa di Borgo Panigale.
Bulega ha confermato il pronostico e il suo stato di forma dominando la gara (dieci giri) e imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute. Nicolò ha gestito il vantaggio accumulato nei confronti degli inseguitori, tagliando il traguardo in prima posizione e conquistando la vittoria davanti a migliaia di appassionati presenti sulle tribune di Misano.
Alle sue spalle, Alberto Surra ha concluso in seconda posizione al termine di un'intensa battaglia per il podio, mentre Lorenzo Baldassarri ha completato la top 3. Quinto Bagnaia, 12° Marc Marquez, che ha preferito non rischiare essendo ancora in fase di recupero.
La Lenovo Race Of Champions ha ancora una volta regalato uno spettacolo unico all'interno della World Ducati Week, permettendo agli appassionati di assistere a una sfida diretta tra alcuni dei nomi più prestigiosi dell'universo Ducati. La gara si è confermata uno degli appuntamenti più spettacolari e seguiti dell'intero weekend, un evento capace di valorizzare il talento dei nostri piloti in uno scenario iconico come il circuito di Misano.
“È stato un weekend fantastico, coronato con questa vittoria in sella alla mia Panigale V4, una moto davvero straordinaria. Un grazie a tutti: è stato bellissimo vedere così tante persone sulle tribune in questi giorni e soprattutto oggi, sembrava una vera gara. Complimenti a Ducati per l'importante traguardo del centenario e soprattutto per questo World Ducati Week. Non è facile organizzare un evento di queste dimensioni, con così tante persone e così tante attività: è stato spettacolare”, le parole di Bulega.
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Classifica finale
1° Nicolò Bulega
2° Alberto Surra
3° Lorenzo Baldassarri
4° Yari Montella
5° Francesco Bagnaia
6° Tommy Bridewell
7° Franco Morbidelli
8° Fabio Di Giannantonio
9° Lukas Tulovic
10° Hafizh Syahrin
11° Tarran Mackenzie
12° Marc Márquez
13° PJ Jacobsen
14° Josh Waters
Rit. Michele Pirro
Rit. Álvaro Bautista
Con questa vittoria, Bulega aggiunge un nuovo successo a una stagione che continua a confermarlo come uno dei piloti di riferimento del motociclismo italiano e del mondo Ducati.
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