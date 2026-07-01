MOTOGP

Esperienza e talento: Yamaha conferma Martin e Ogura con un contratto biennale

Yamaha alla caccia del rilancio con l'inedita coppia che ha appena condiviso il podio di Assen

di Stefano Gatti
01 Lug 2026 - 10:55
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Insieme sul podio del Gran Premio d'Olanda domenica corsa ad Assen, Ai Ogura (vincitore) e Jorge Martin (terzo classificato) sono come previsto la nuova coppia Yamaha per le due prossime stagioni, prendendo il posto di Fabio Quartararo e Alex Rins. Di seguito i comunicato ufficiale: 

Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare che Jorge Martin e Ai Ogura hanno firmato con il team ufficiale Yamaha MotoGP per le stagioni MotoGP 2027 e 2028. Mentre la MotoGP si prepara a entrare in una nuova era tecnica nel 2027, Yamaha continua a plasmare le basi del suo progetto a lungo termine combinando l'esperienza dello spagnolo vincitrice con uno dei talenti emergenti più brillanti dello sport. Jorge Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Campione del mondo MotoGP e plurivincitore di Gran Premi, lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello. Al suo fianco, Ai Ogura rappresenta il futuro sia di Yamaha che di MotoGP. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al Team Ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Insieme, Martin e Ogura formano una formazione di piloti composta da due profili complementari, ideali per sostenere le ambizioni competitive di Yamaha all'ingresso della MotoGP entra nella sua nuova era.

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PAOLO PAVESIO (Direttore Generale - Yamaha Motor Racing)

"Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nel team ufficiale Yamaha MotoGP all'ingresso di una nuova era. Assicurarci piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e fiducia nel progetto. Jorge si è già dimostrato uno dei piloti di riferimento in MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità per lottare per vittorie e Campionati del Mondo. Ci aspettiamo che abbia un ruolo chiave nel far avanzare le nostre prestazioni fin dal primo giorno. La progressione di Ai nell'ultima stagione e mezza è stata eccezionale. Il suo talento, l'etica del lavoro e il potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere un pilota giapponese nel Team ufficiale Yamaha."

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