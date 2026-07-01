Esperienza e talento: Yamaha conferma Martin e Ogura con un contratto biennale

"Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nel team ufficiale Yamaha MotoGP all'ingresso di una nuova era. Assicurarci piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e fiducia nel progetto. Jorge si è già dimostrato uno dei piloti di riferimento in MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità per lottare per vittorie e Campionati del Mondo. Ci aspettiamo che abbia un ruolo chiave nel far avanzare le nostre prestazioni fin dal primo giorno. La progressione di Ai nell'ultima stagione e mezza è stata eccezionale. Il suo talento, l'etica del lavoro e il potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere un pilota giapponese nel Team ufficiale Yamaha."