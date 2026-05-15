MotoGp Barcellona, brutta caduta per Jorge Martin: cade e sbatte contro la sua moto

Durante le prove libere del GP di Barcellona, lo spagnolo Jorge Martin ha perso il controllo della sua moto, andando a sbattere contro di essa. Dinamica molto pericolosa: lo spagnolo scivola in curva 12, la moto va a sbattere contro le barriere gonfiabili e il pilota finisce sotto la propria Aprilia. "Jorge ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta sicuramente bene", queste le parole di Paolo Bonora, Race Manager Aprilia. Martin, dopo un controllo medico con il dottor Angelo Charte, è tornato in pista per le prove di partenza