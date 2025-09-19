Alex Marquez con una Ducati ufficiale nel 2026: "Una ricompensa per tutto il team"

Per Luigi Dall'Igna, dg di Ducati Corse, "la stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Alex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l'intero sistema Ducati".