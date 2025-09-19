Logo SportMediaset
Alex Marquez con una Ducati ufficiale nel 2026: "Una ricompensa per tutto il team"

Lo spagnolo scenderà in pista su una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del team Gresini 

19 Set 2025 - 10:39
© Getty Images

Alex Marquez correrà nella prossima stagione della Motogp con una Ducati Desmosedici GP Factory, ovvero una rossa ufficiale, con la livrea del team Gresini. "È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra", il commento del pilota spagnolo, che attualmente corre su una Ducati non ufficiale. 

"È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026", aggiunge il minore dei fratelli Marquez, che è anche l'unico pilota matematicamente in grado di raggiungere il fratello Marc, lanciato verso il Mondiale con 182 punti di vantaggio. 

"I risultati ottenuti quest'anno, e nelle scorse stagioni, ci hanno portati a ottenere questo grande traguardo. Siamo felici che Alex, a partire dal prossimo anno possa avere una moto factoryCome squadra siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l'eccellenza. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo", il commento di Nadia Gresini, proprietaria del team. 

Per Luigi Dall'Igna, dg di Ducati Corse, "la stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Alex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l'intero sistema Ducati".

