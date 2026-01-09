Pro Honda title sponsor della RC213V LCR di Diogo Moreira

Sotto il marchio Pro Honda e tramite moto con livree dedicate, Honda ha fatto la sua prima apparizione in MotoGP nel round finale della stagione 2024 (il Solidarity Grand Prix di Barcellona) nel quale Stefan Bradl ha corso come wildcard per l’Honda HRC Test Team a bordo della RC213V. Durante la stagione 2025 lo spagnolo Aleix Espargaró (collaudatore Honda Racing Corporation,) e il giapponese Takaaki Nakagami hanno preso parte ad alcuni Gran Premi della classe MotoGP come wildcard. Espargaró ha disputato quattro gare e Nakagami due, per un totale di sei presenze, come parte dell’Honda HRC Test Team sfoggiando la livrea Pro Honda.