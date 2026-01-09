Pro Honda title sponsor della RC213V LCR di Diogo Moreira

Logo SportMediaset

09 Gen 2026 - 13:31
© LCR Honda

© LCR Honda

Honda ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con il proprio team cliente team Honda LCR per il Mondiale 2026. Accanto alla RC213V CASTROL Honda LCR guidata dall'esperto francese Johann Zarco (alla sua terza stagione nel team), la squadra di Lucio Cecchinello introduce una seconda entry denominata Pro Honda LCR, nella quale il brand Pro Honda - marchio ufficiale di oli e lubrificanti Honda - sarà il title sponsor. A salire in sella alla Pro Honda LCR sarà il ventunenne brasiliano Diogo Moreira, campione in carica della Moto2.

Sotto il marchio Pro Honda e tramite moto con livree dedicate, Honda ha fatto la sua prima apparizione in MotoGP nel round finale della stagione 2024 (il Solidarity Grand Prix di Barcellona) nel quale Stefan Bradl ha corso come wildcard per l’Honda HRC Test Team a bordo della RC213V. Durante la stagione 2025 lo spagnolo Aleix Espargaró (collaudatore Honda Racing Corporation,) e il giapponese Takaaki Nakagami hanno preso parte ad alcuni Gran Premi della classe MotoGP come wildcard. Espargaró ha disputato quattro gare e Nakagami due, per un totale di sei presenze, come parte dell’Honda HRC Test Team sfoggiando la livrea Pro Honda.

Pro Honda è il marchio globale unificato di oli e lubrificanti Honda, sviluppati per massimizzare le prestazioni dei veicoli Honda. Le tecnologie utilizzate per sviluppare gli oli e i lubrificanti nascono dalle condizioni estreme del motorsport e vengono poi trasferite ai prodotti destinati all’utente finale, assicurando ai motociclisti sicurezza e affidabilità.

