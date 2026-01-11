Logo SportMediaset

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

11 Gen 2026 - 11:51
00:52 

Ottimisti e sorridenti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati insieme a Melbourne in vista dell'Australian Open 2026, primo Slam della stagione. I due hanno viaggiato sullo stesso aereo da Seul, dopo l'esibizione vinta dallo spagnolo per"7-5 7-6. "È bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo - ha ammesso Sinner - Io e Carlos abbiamo modi differenti di vedere il gioco, penso sia buono per lo sport che ci siano campioni con personalità Ottimisti e sorridenti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati insieme a Melbourne in vista dell'Australian Open 2026, primo Slam della stagione. I due hanno viaggiato sullo stesso aereo da Seul, dopo l'esibizione vinta dallo spagnolo per"7-5 7-6. "È bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo - ha ammesso Sinner - Io e Carlos abbiamo modi differenti di vedere il gioco, penso sia buono per lo sport che ci siano campioni con personalità e stili diversi" ha aggiunto l'altoatesino, che a Melbourne cerca il tris dopo i trionfi nel 2024 e 2025. "Io e Jannik ci spingiamo sempre a migliorare, a dare il 100%. Siamo qui per provare a vincere il titolo e iniziare al meglio la stagione" ha spiegato Alcaraz, numero 1 del mondo a fine 2025.

tennis

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

