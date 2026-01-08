Ecco il calendario delle presentazioni: l'Italia fa la parte del leone

Meno di un mese al via del primo test aperto a tutti in Malesiadi Stefano Gatti
© Getty Images
Per squadre e piloti della MotoGP è iniziata la marcia di avvicinamento al Mondiale che scatta in Thailandia nel weekend a cavallo tra la fine del mese e l'inizio di quello di marzo. Il via della stagione sarà preceduto da tre sessioni di test, formalmente quattro comprendendo nel conto anche il test dello scorso mese di novembre all'indomani dell'ultimo GP del 2025 a Valencia. Prima di tornare in pista però la road map prevede le più o meno tradizionali presentazioni che a partire da fine gennaio andranno ad incrociare le rispettive traiettorie con i primi test precampionato.
© Getty Images
Ad aprire le danze sarà martedì 13 gennaio a Siena il team Prima Parmac Yamaha (il veterano Jack Miller e l'attesissimo Toprak Razgatlioglu), seguito a sole ventiquattro ore di distanza da Pertamina Enduro VR46 (i riconfermati Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio) che lancia la propria campagna 2026 a Roma. Si resta in Italia anche per il vernissage di Aprilia Racing (il team factory della Casa veneta che schiera Marco Bezzecchi e il campione 2024 Jorge Martin) in calendario giovedì 15 a Milano. Una tre giorni italiana insomma "in viaggio" tra la storica città toscana, la nostra capitale istituzionale e quella economica. Prima di spiccare il volo verso l'Estremo Oriente, il calendario prevede un nuovo appuntamento nel Bel Paese in occasione del tradizionale lancio Ducati (Lenovo Team) del campione in carica Marc Marquez e di un Francesco Bagnaia a caccia del rilancio sulle nevi di Madonna di Campiglio, in programma lunedì 19 gennaio. Ancora da definire la data di svelamento di Monster Energy Yamaha (che si affida ancora all'esperienza di Fabio Quartararo e Alex Rins) a Djakarta, in Indonesia. Trackhouse Racing, team satellite Aprilia che ha confermato i rookie Raul Fernandex e Ai Ogura, si allinea alla Casa madre presentandosi al mondo a Milano: l'appuntamento è per mercoledì 21 gennaio.
Un balzo in avanti di sei giorni per il lancio online di Red Bull KTM Factory Racing (con la strana coppia Pedro Acosta/Brad Binder) e del team clienti Red Bull Tech3 (Enea Bastianini/Maverick Vinales, assetati di riscatto) martedì 27 gennaio. Il primo mese del nuovo anno si chiuderà con la presentazione Gresini Racing (il vicecampione in carica Alex Marquez e l'emergente Fermin Aldeguer) di sabato 31 a Kuala Lumpur, in Malesia. Come KTM, anche Honda sceglie la modalità online: domenica 1. febbraio il satellite LCR (l'esperto Joahnn Zarco e il campione della Moto2 Diogo Moreira) scalderà la platea - digitale - in vista del lancio del team ufficiale HRC Castrol (Luca Marini e Joan Mir, outsider con ambizioni) al quale - almeno secondo l'attuale calendario stilato da motogp.com - lunedì 2 febbraio toccherà il compito di chiudere le presentazioni.
© Getty Images
A quel punto mancherà meno di un mese al primo semaforo di Buriram e saranno già in pieno svolgimento i test precampionato. Il primo sarà lo Shakedown Test di Sepang (da giovedì 29 a sabato 31 gennaio) tradizionalmente riservato a rookies, collaudatori e titolari di squadre in possesso delle concessioni. Tutti in pista invece da martedì 3 a giovedì 5 febbraio sempre a Sepang, mentre l'ultimo test prima del via ufficiale alla nuova stagione avrà per teatro il Chang International Circuit di Buriram nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 febbraio, vale a dire quello precedente il Gran Premio del debutto sulla stessa pista.
© Getty Images