Ecco il calendario delle presentazioni: l'Italia fa la parte del leone

Ad aprire le danze sarà martedì 13 gennaio a Siena il team Prima Parmac Yamaha (il veterano Jack Miller e l'attesissimo Toprak Razgatlioglu), seguito a sole ventiquattro ore di distanza da Pertamina Enduro VR46 (i riconfermati Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio) che lancia la propria campagna 2026 a Roma. Si resta in Italia anche per il vernissage di Aprilia Racing (il team factory della Casa veneta che schiera Marco Bezzecchi e il campione 2024 Jorge Martin) in calendario giovedì 15 a Milano. Una tre giorni italiana insomma "in viaggio" tra la storica città toscana, la nostra capitale istituzionale e quella economica. Prima di spiccare il volo verso l'Estremo Oriente, il calendario prevede un nuovo appuntamento nel Bel Paese in occasione del tradizionale lancio Ducati (Lenovo Team) del campione in carica Marc Marquez e di un Francesco Bagnaia a caccia del rilancio sulle nevi di Madonna di Campiglio, in programma lunedì 19 gennaio. Ancora da definire la data di svelamento di Monster Energy Yamaha (che si affida ancora all'esperienza di Fabio Quartararo e Alex Rins) a Djakarta, in Indonesia. Trackhouse Racing, team satellite Aprilia che ha confermato i rookie Raul Fernandex e Ai Ogura, si allinea alla Casa madre presentandosi al mondo a Milano: l'appuntamento è per mercoledì 21 gennaio.