Cinque anni ancora: la MotoGP a Misano fino al 2031

“Siamo contenti e orgogliosi di poter continuare ad ospitare un evento come la MotoGP sul nostro territorio. Un risultato che dal 2007 è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra che vede unite Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e Misano World Circuit e che ha scommesso nella MotoGP come strumento di marketing territoriale all’avanguardia e innovativo. Lo è ancora di più ora dopo che Dorna Sports ci ha presentato il nuovo piano di sviluppo e di fans engagement che concilia con le nostre strategie a medio e lungo termine e che, siamo convinti, possa ulteriormente alzare l’offerta e l’experience multilivello che tutti noi insieme sapremo dare agli appassionati di tutto il mondo”.