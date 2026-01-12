Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Personaggi

L'Hummer di lusso di Tupac finisce all'asta

Acquistato nel 1996 - a poche settimane dal suo omicidio - l'Hummer H1 di Tupac Shakur andrà ora all'asta. Come nuovo, in 30 anni ha percorso soltanto 16 mila chilometri ed è rimasto pressoché immutato, testimoniando ancora oggi il gusto e lo stile dell'artista Hip-Hop più famoso di sempre. L'abitacolo riflette appieno le tendenze degli anni '90: decennio che ha visto l'affermazione dell'eccesso, del bizzarro e della personalizzazione. Sebbene sia un mezzo sviluppato a uso militare, Tupac ha voluto che fosse lussuoso come una berlina di classe e ne ha rivestito i sedili in pelli e la plancia in legno. Bonham's non ha fissato una base d'asta, saranno gli acquirenti a stabilire il valore - in denaro - di un pezzo di storia del Rap

12 Gen 2026 - 09:29
12 foto
hummer
tupac
asta

Ultimi video

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM