L'Hummer di lusso di Tupac finisce all'asta

Acquistato nel 1996 - a poche settimane dal suo omicidio - l'Hummer H1 di Tupac Shakur andrà ora all'asta. Come nuovo, in 30 anni ha percorso soltanto 16 mila chilometri ed è rimasto pressoché immutato, testimoniando ancora oggi il gusto e lo stile dell'artista Hip-Hop più famoso di sempre. L'abitacolo riflette appieno le tendenze degli anni '90: decennio che ha visto l'affermazione dell'eccesso, del bizzarro e della personalizzazione. Sebbene sia un mezzo sviluppato a uso militare, Tupac ha voluto che fosse lussuoso come una berlina di classe e ne ha rivestito i sedili in pelli e la plancia in legno. Bonham's non ha fissato una base d'asta, saranno gli acquirenti a stabilire il valore - in denaro - di un pezzo di storia del Rap