L'Hummer di Tupac finisce all'asta

L'Hummer in vendita

Considerato tra i massimi protagonisti nella storia del Rap, Tupac Shakur ha anticipato tendenze e stili tanto nel modo di scrivere e comporre quanto in termini di costume. Catene vistose, case enormi, un entourage degno di un capo di Stato e automobili, ovviamente. Da mezzo di trasporto a strumento di riscatto. E gli anni '90 sono stati il periodo di massima diffusione dell'Hummer H1: il veicolo militare trasferito a uso civile per antonomasia che è stato il preferito da tutte le stars d'oltreoceano.

Interni di lusso

Acquistato nel 1996 - qualche settimana prima del suo omicidio - ha soltanto 16 mila chilometri all'attivo e, negli ultimi 30 anni, non ha ricevuto nessuna modifica in particolare. Restando dunque pressoché immutato, testimoniando lo stile del rapper, fatto di lusso ed eccesso. L'abitacolo - infatti - è più simile a una berlina di lusso che a un fuoristrada: legno e pelle confermano il gusto bizzarro del periodo. Di cui Tupac è stato tra i maggiori interpreti, capace di farne una tendenza.

Inarrestabile

Trattandosi comunque di un veicolo a uso militare, la tecnica soddisfa le aspettative di utilizzo estremo per cui era stato inizialmente previsto. Il motore è un 6.5 litri V8 diesel da "soli" 205 CV e 597 Nm, erogati a 1.800 giri al minuto. Non certo pensato per le prestazioni, può raggiungere i 100 km/h in circa una ventina di secondi. La casa d'aste Bonhams non ha previsto una base d'acquisto e saranno dunque i partecipanti a stabilire quanto vale un pezzo - a quattro ruote - di storia del Rap.