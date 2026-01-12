L'Hummer di Tupac finisce all'asta

L'Hummer di lusso di Tupac finisce all'asta
Il fuoristrada di uno degli artisti più famosi della storia Hip-Hop ha mantenuto intatto il fascino degli anni '90di Redazione Drive Up
Il panorama Hip-Hop USA degli anni '90: un periodo di eccessi e di sperimentazioni. Non è troppo audace o improprio affermare che è stato il decennio decisivo per lo sviluppo e l'affermazione del Rap da subcultura a fenomeno musicale planetario. Come movimento di rottura capace di affascinare una gioventù irrequieta che ha trovato in questo modello culturale - e nei suoi esponenti - un messaggio di affermazione. Tupac resta probabilmente il protagonista e il pioniere di questa nuova corrente, non soltanto per la sua musica.
L'Hummer in vendita
Considerato tra i massimi protagonisti nella storia del Rap, Tupac Shakur ha anticipato tendenze e stili tanto nel modo di scrivere e comporre quanto in termini di costume. Catene vistose, case enormi, un entourage degno di un capo di Stato e automobili, ovviamente. Da mezzo di trasporto a strumento di riscatto. E gli anni '90 sono stati il periodo di massima diffusione dell'Hummer H1: il veicolo militare trasferito a uso civile per antonomasia che è stato il preferito da tutte le stars d'oltreoceano.
Interni di lusso
Acquistato nel 1996 - qualche settimana prima del suo omicidio - ha soltanto 16 mila chilometri all'attivo e, negli ultimi 30 anni, non ha ricevuto nessuna modifica in particolare. Restando dunque pressoché immutato, testimoniando lo stile del rapper, fatto di lusso ed eccesso. L'abitacolo - infatti - è più simile a una berlina di lusso che a un fuoristrada: legno e pelle confermano il gusto bizzarro del periodo. Di cui Tupac è stato tra i maggiori interpreti, capace di farne una tendenza.
Inarrestabile
Trattandosi comunque di un veicolo a uso militare, la tecnica soddisfa le aspettative di utilizzo estremo per cui era stato inizialmente previsto. Il motore è un 6.5 litri V8 diesel da "soli" 205 CV e 597 Nm, erogati a 1.800 giri al minuto. Non certo pensato per le prestazioni, può raggiungere i 100 km/h in circa una ventina di secondi. La casa d'aste Bonhams non ha previsto una base d'acquisto e saranno dunque i partecipanti a stabilire quanto vale un pezzo - a quattro ruote - di storia del Rap.