Napoli, ecco perché McTominay oggi è il miglior giocatore della Serie A

Ma i freddi numeri, si sa, nel calcio contano solamente quando bisogna andare a battere cassa per un aumento di stipendio, esercizio che al momento McTominay non sembra sia intenzionato a svolgere. La minore frequenza con cui il tuttocampista è andato a segno è inversamente proporzionale al peso specifico sviluppato nel gioco di squadra. Era e resta sotto gli occhi di tutti la trasformazione tattica che Antonio Conte ha attuato nel suo Napoli, all'inizio della stagione per trovare un posto a Kevin De Bruyne, dopo l'infortunio del belga per ridare equilibrio a una squadra che già dall'inizio della stagione si è trovata senza un elemento fondamentale come Romelu Lukaku. Due sono state le chiavi che hanno consentito agli azzurri di rimanere ai vertici nonostante i molti infortuni: la lukakizzazione di Hojlund e appunto l'olandesizzazione di McTominay. Senza scomodare paragoni troppo azzardati, il ragazzo di Lancaster ha imparato a giocare ovunque, un po' alla Neeskens nella straordinaria Olanda degli anni Settanta. Lontano dalla porta (anche contro l'Inter almeno un paio di recuperi prodigiosi nella propria area) ma anche negli ultimi venti metri di campo, dove il metro e novantuno dello scozzese diventa arma devastante nel gioco aereo senza limitarlo nella precisione del tocco decisivo quando la palla è a bassa quota. Non a caso per un breve periodo della carriera è stato costretto dalla necessità a giocare centravanti.