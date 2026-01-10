Marc Marquez torna in sella dopo l'operazione: primi giri a Valencia con le Ducati stradali

Lo spagnolo campione del mondo ha girato in sella alle Panigale V2 e V4
© Ufficio Stampa
Marc Márquez continua la preparazione in vista dell'inizio della stagione MotoGP 2026 e riprende, come da programma, anche le attività in pista dopo l'infortunio dello scorso ottobre. Il campione del mondo infatti, ha girato nelle giornate due giorni sul circuito di Valencia in sella alle Ducati Panigale V2 e V4. Questo è il primo vero allenamento non off road per Marc dopo la parata che lo aveva visto tra i protagonisti a Campioni In Festa alla guida della sua Desmosedici GP di fronte a tutti i dipendenti Ducati. Accompagnato dal Team Manager del Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, Marc chiude due intense giornate di lavoro con sensazioni più che positive.
In vista dei prossimi appuntamenti - Campioni in Pista con la presentazione della squadra il 19 gennaio e i primi test ufficiali MotoGP al Sepang Int. Circuit dal 2 al 4 febbraio - continueranno le attività in pista del pilota spagnolo per tornare al pieno della forma. In questa occasione, Marc ha girato con due Panigale d'eccezione: la V2 MM93, presentata lo scorso novembre, con la personalizzazione a lui dedicata e la nuova V4 Márquez 2025 World Champion Replica, la moto da collezione che celebra il titolo 2025.