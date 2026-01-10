Marc Marquez torna in sella dopo l'operazione: primi giri a Valencia con le Ducati stradali

Marc Márquez continua la preparazione in vista dell'inizio della stagione MotoGP 2026 e riprende, come da programma, anche le attività in pista dopo l'infortunio dello scorso ottobre. Il campione del mondo infatti, ha girato nelle giornate due giorni sul circuito di Valencia in sella alle Ducati Panigale V2 e V4. Questo è il primo vero allenamento non off road per Marc dopo la parata che lo aveva visto tra i protagonisti a Campioni In Festa alla guida della sua Desmosedici GP di fronte a tutti i dipendenti Ducati. Accompagnato dal Team Manager del Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, Marc chiude due intense giornate di lavoro con sensazioni più che positive.