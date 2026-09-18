Acosta: "KTM ora più dolce ma faccio ancora fatica". Bezzecchi si accontenta: "Obiettivo centrato"

"È stata una giornata complicata come ormai... tutti i venerdì. Però è andata bene, sono abbastanza contento. Certo, il nono tempo della prequalifica non è esaltante ma abbiamo centrato l'obiettivo top ten, nonostante qualche errore di troppo nei due time attack dopo la bandiera rossa: il primo anzi non l'ho proprio portato a termine. Si tratta di fare un buon time attack sabato perché la qualifica ultimamente è diventata ancora più importante. Dal punto di vista del passo però abbiamo lavorato come si deve: la moto si comporta bene, e la squadra lavora alla grande, quindi nel complesso una giornata positiva. Questa pista è complicata: ci sono tante staccate dritte e curve secche, ad iniziare dalla uno, e la frenata influenza molto la percorrenza. Lì mi devo ancora sistemare. Le gomme poi hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il consumo al centro, perché questa è una pista tutta di accelerazione".