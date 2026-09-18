Acosta: "KTM ora più dolce ma faccio ancora fatica". Bezzecchi si accontenta: "Obiettivo centrato"
Il pilota italiano dell'Aprilia resta fiducioo sulle sue possibilità di essere protagonista nel resto del weekenddi Stefano Gatti
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Dopo le prequalifiche di Spielberg - dominate come già il primo turno di prove libere - Pedro Acosta non si accontenta e pensa a come mantenere il vantaggio accumulato nel venerdì austriaco sui rivali di Aprilia e Ducati. Nonostante il nono tempo finale, Marco Bezzecchi commenta positivamente la sua giornata, mentre Alex Marquez fa "mea culpa" (in parte) per la sua caduta che ha provocato l'esposizione della bandiera rossa.
PEDRO ACOSTA
"Oggi siamo andati davvero bene. Faccio ancora un po' di fatica nell'ultimo settore del circuito, un po' come era successo l'anno scorso. Dobbiamo lavorarci perché le Ducati lì andranno sempre più forte. Siamo arrivati qui con il set up di Misano e siamo andati subito bene, ora si tratta di affinarlo. Negli ultimi Gran Premi abbiamo lavorato molto sia in pista che in fabbrica per provare a rendere la moto più dolce. Io stesso sto cercando di esserlo a livello di guida, soprattutto nell'uso della gomma anteriore e nella fase di frenata. Stiamo provando tante cose diverse per continuare a migliorare".
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MARCO BEZZECCHI
"È stata una giornata complicata come ormai... tutti i venerdì. Però è andata bene, sono abbastanza contento. Certo, il nono tempo della prequalifica non è esaltante ma abbiamo centrato l'obiettivo top ten, nonostante qualche errore di troppo nei due time attack dopo la bandiera rossa: il primo anzi non l'ho proprio portato a termine. Si tratta di fare un buon time attack sabato perché la qualifica ultimamente è diventata ancora più importante. Dal punto di vista del passo però abbiamo lavorato come si deve: la moto si comporta bene, e la squadra lavora alla grande, quindi nel complesso una giornata positiva. Questa pista è complicata: ci sono tante staccate dritte e curve secche, ad iniziare dalla uno, e la frenata influenza molto la percorrenza. Lì mi devo ancora sistemare. Le gomme poi hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il consumo al centro, perché questa è una pista tutta di accelerazione".
AI OGURA
"Sto bene, la mano è a posto. La giornata di sabato però sarà dura, perché tutti spingeranno al massimo in qualifica e se qui parti dietro poi fai fatica ad impostare la tua gara, ma resto molto fiducioso sulle nostre possibilità".
ALEX MARQUEZ
"In occasione della caduta ho avuto un piccolo problema con i freni: quando la ruota anteriore ha toccato terra dopo il wheeling era ancora un un po' frenata. È stata anche colpa mia che non mi sono accorto dell'allarme, ma è tutto sotto controllo e il problema non si ripeterà. Dopo la caduta non pensavo di stare nei dieci, quindi sono contento. Il passo non è fantastico, la media cala troppo al posteriore. Dobbiamo capire cosa fare e inventarci qualcosa per trovare più grip dietro".