Canoa: sulle acque della Dora Baltea a Ivrea gli europei di kayak

Ivrea, nel Torinese, ospita da giovedì 24 a sabato 26 settembre i 'Paddle Europe Slalom Championships', i campionati europei di canoa kayak. Il programma è stato presentato questa mattina a Torino, al Grattacielo della Regione Piemonte. Presente una delegazione della Nazionale italiana: il neovincitore della World Cup 2026 in K1, Xabier Ferrazzi (Centro sportivo carabinieri), l'atleta di riferimento C1, Raffaello Ivaldi (Gruppo sportivo marina militare) e le neocampionesse italiane Marta Bertoncelli (specialità C1, Centro Sportivo Carabinieri) e Stefanie Horn (specialità K1, Gruppo sportivo marina militare), insieme al direttore tecnico canoa slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak, Daniele Molmenti. Sono attesi a Ivrea 184 atleti in rappresentanza di 28 nazioni, che gareggeranno nelle tre specialità della canoa slalom: kayak maschile e femminile, canadese maschile e femminile, kayak cross maschile e femminile. Lo stadio della canoa di Ivrea, sulla Dora Baltea, è tra i canali più tecnici e impegnativi al mondo. La novità assoluta di questa edizione è che per la prima volta il titolo europeo sarà assegnato in notturna. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. "Ivrea si conferma una grande capitale dello sport d'acqua dolce - dice in merito il governatore regionale, Alberto Cirio - il Piemonte accoglie con grandissimo entusiasmo i campionati europei di canoa-kayak, un appuntamento che porta nel suggestivo scenario ai piedi della Serra e fra i siti olivettiani Patrimonio dell'Unesco le eccellenze assolute della disciplina". Grandi ambizioni per la squadra azzurra come conferma Antonio Rossi, presidente Federazione italiana canoa kayak: "I nostri atleti sono stati protagonisti in tutte le competizioni e sono certo faranno il possibile per esserlo anche sulle acque di casa. Ivrea sarà l'ennesima occasione in cui potremo dimostrare la capacità organizzativa del nostro movimento e del nostro Paese".