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Roma-Inter, Luis Henrique da promesso sposo giallorosso a possibile titolare nerazzurro nella prima sfida scudetto

Roma-Inter è una sfida nella sfida, anche per Luis Henrique. In estate il laterale brasiliano è stato vicino alla banda di Gasperini, domani può giocare titolare

18 Set 2026 - 11:14
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Mentre gli "atei" si godranno l'ultimo weekend dell'estate, magari di fronte ad aperitivo, domani alle 18 tutta l'Italia calciofila sarà di fronte alla tv per assistere al meglio che c'è, almeno in questo momento. Perché Roma-Inter è una tavola imbandita rispetto a patatine e noccioline offerte assieme a un semplice drink. Il menù offerto dalle due squadre - l'una la miglior difesa, l'altra l'attacco più prolifico - è ricchissimo. La prima sfida scudetto propone una serie di duelli stuzzicanti (e non stuzzichini, visto che si parlava di aperitivi). Cruciali saranno le fasce, dove le due formazioni intendono sviluppare parte delle loro fortune. 

Da una parte, Lulli-Dimarco. Il futuro e il presente della Nazionale italiana. Dall'altra, si prospetta un duello a ritmo di samba. Se la Roma punta tutto sulla spinta inesauribile di Wesley, Chivu potrebbe optare per la prudenza, sinonimo di Luis Henrique. Una scelta dovuta anche alla stanchezza accusata da Andy Diouf, reduce da un tour de force di 270 minuti disputati in nove giorni tra Napoli, Real Madrid e Udinese.

E allora, salvo ripensamenti visto che il ballottaggio resta aperto, spazio al laterale ex Marsiglia. Non sarà una partita come tutte le altre per il 24enne. Chissà se domani, guardando il dirimpettaio di fascia nonché connazionale, "Gigi" ripenserà a quando quella maglia poteva essere sua. Di sicuro non dovrà andare troppo indietro nel tempo. Era metà agosto quando Roma Inter si erano accordate per il passaggio dell'11 nerazzurro nella capitale. Anche il diretto interessato aveva dato il nullaosta. Alla fine, però, tutto si era concluso con un nulla di fatto. 

Luis Henrique veste ancora i colori nerazzurri e all'Olimpico sarà chiamato a una grande prova, per non scivolare nelle gerarchie ora che Spence è sulla via del ritorno. Chivu vuole una prova convincente dal suo esterno, finora impiegato solamente per 96 minuti in campionato (e non di altissimo livello). Il brasiliano dovrà stare doppiamente vigile perché dalla sua parte potrebbe gravitare, oltre Wesley, anche Donyell Malen, che spesso e volentieri si allarga a sinistra per poi sterzare improvvisamente.

Insomma, molto di Roma-Inter si potrebbe giocare su quelle zolle. E dopo un anno tentennante, Luis Henrique si trova davanti a un vero e proprio crash test. Per sè stesso e per la sua Inter

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