Roma-Inter, Luis Henrique da promesso sposo giallorosso a possibile titolare nerazzurro nella prima sfida scudetto

Mentre gli "atei" si godranno l'ultimo weekend dell'estate, magari di fronte ad aperitivo, domani alle 18 tutta l'Italia calciofila sarà di fronte alla tv per assistere al meglio che c'è, almeno in questo momento. Perché Roma-Inter è una tavola imbandita rispetto a patatine e noccioline offerte assieme a un semplice drink. Il menù offerto dalle due squadre - l'una la miglior difesa, l'altra l'attacco più prolifico - è ricchissimo. La prima sfida scudetto propone una serie di duelli stuzzicanti (e non stuzzichini, visto che si parlava di aperitivi). Cruciali saranno le fasce, dove le due formazioni intendono sviluppare parte delle loro fortune.