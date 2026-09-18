Milner: "Balotelli? Come un bimbo di 11 anni". E Mario non la prende bene...

Scintille social tra James Milner e Mario Balotelli. Il centrocampista inglese al podcast The Good, The Bad & The Football, ha parlato di cosa voglia dire condividere lo spogliatoio e giocare con Mario Balotelli: "Sono sempre andato d'accordo con lui, anche se era come avere un bambino di 11-12 anni in squadra", afferma. Poi entra nel dettaglio: "Magari eravamo li a chiacchierare e nessuno lo guardava. Avrebbe fatto qualsiasi cosa stupida per attirare l'attenzione. Faceva rumore, distruggeva cose, solo per attirare l'attenzione su di lui".