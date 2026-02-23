cambio in panchina

Torino, addio Baroni: Roberto D’Aversa scelto come nuovo allenatore. I dettagli del contratto

Ribaltone in casa Torino: Marco Baroni verso l'esonero dopo il ko con il Genoa, Roberto D’Aversa firma fino a giugno

23 Feb 2026 - 10:36
videovideo

La netta sconfitta contro il Genoa, la tredicesima stagionale in Serie A, costa la panchina a Marco Baroni. Il Torino già domenica notte aveva scelto di cambiare allenatore, con Roberto D'Aversa pronto a indossare la maglia granata e portare a compimento l'obiettivo della salvezza: al momento la distanza dal terzultimo posto è considerata sicura ma Cremonese, Lecce e Fiorentina nelle ultime giornate hanno avuto un andamento migliore del Toro, che dunque non può concedersi ulteriori passi falsi.

I dettagli del contratto

 L'accordo tra Torino e D'Aversa è sulla base di un contratto fino a giugno 2026, la firma e l'ufficialità sono attese già nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026. Nello staff ci sarà anche Salvatore Sullo, ex collaboratore di Gian Piero Ventura dal 2011 al 2016 ai tempi dell’avventura granata.

La carriera di D'Aversa

 D'Aversa, 51 anni da compiere, è fermo dalla fine della stagione 2024-25 quando era retrocesso in Serie B alla guida dell'Empoli. In passato l’esperienza al Parma, da fine 2016 a giugno 2020, quando aveva portato i gialloblù dalla Lega Pro alla Serie A. Era poi tornato sulla panchina dei ducali tra gennaio e giugno 2021 per provare a salvarli dalla Serie B, senza successo. La stagione successiva l'esperienza alla Sampdoria, con l'esonero dopo 22 giornate, e poi quella a Lecce, altro esonero dopo 28 giornate.

I giornali sportivi: lunedì 23 febbraio 2026

1 di 27
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

torino
nuovo allenatore
esonero
baroni
roberto d'aversa

