Torino, addio Baroni: Roberto D’Aversa scelto come nuovo allenatore. I dettagli del contratto

La netta sconfitta contro il Genoa, la tredicesima stagionale in Serie A, costa la panchina a Marco Baroni. Il Torino già domenica notte aveva scelto di cambiare allenatore, con Roberto D'Aversa pronto a indossare la maglia granata e portare a compimento l'obiettivo della salvezza: al momento la distanza dal terzultimo posto è considerata sicura ma Cremonese, Lecce e Fiorentina nelle ultime giornate hanno avuto un andamento migliore del Toro, che dunque non può concedersi ulteriori passi falsi.