Juventus, missione in Grecia: tre nomi nuovi per il futuro

La Juventus non perde tempo, i suoi scout continuano a setacciare l’Europa alla ricerca dei colpi per l'estate 2026. Un emissario bianconero ha seguito il playoff di Champions League tra Olympiacos e Leverkusen. Sotto la lente d'ingrandimento è finito soprattutto Ernest Poku, talentuosa ala olandese classe 2004 capace di agire su entrambe le corsie. Con 5 gol e 5 assist già a referto in questa stagione, Poku ha attirato anche l'interesse del Napoli, prefigurando un possibile nuovo duello di mercato tra Giuntoli e Manna.