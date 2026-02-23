Juventus, missione in Grecia: tre nomi nuovi per il futuro
La Juventus non perde tempo, i suoi scout continuano a setacciare l’Europa alla ricerca dei colpi per l'estate 2026. Un emissario bianconero ha seguito il playoff di Champions League tra Olympiacos e Leverkusen. Sotto la lente d'ingrandimento è finito soprattutto Ernest Poku, talentuosa ala olandese classe 2004 capace di agire su entrambe le corsie. Con 5 gol e 5 assist già a referto in questa stagione, Poku ha attirato anche l'interesse del Napoli, prefigurando un possibile nuovo duello di mercato tra Giuntoli e Manna.
La missione greca ha permesso di monitorare da vicino il "metronomo" dell'Olympiacos Christos Mouzakitis. Il classe 2006 è un profilo che stuzzica, anche se la concorrenza di Psg e delle big di Premier League rischia di scatenare un'asta internazionale. Molto più concreta, invece, la pista che porta a Konstantinos Tzolakis. Il capitano dei greci, autore di 14 clean sheet in campionato, è balzato in cima alla lista per il dopo-Perin, con il secondo portiere bianconero ormai destinato a una nuova avventura tra Genoa e Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.