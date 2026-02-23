Juventus, missione in Grecia: tre nomi nuovi per il futuro

23 Feb 2026 - 11:11

La Juventus non perde tempo, i suoi scout continuano a setacciare l’Europa alla ricerca dei colpi per l'estate 2026. Un emissario bianconero ha seguito il playoff di Champions League tra Olympiacos e Leverkusen. Sotto la lente d'ingrandimento è finito soprattutto Ernest Poku, talentuosa ala olandese classe 2004 capace di agire su entrambe le corsie. Con 5 gol e 5 assist già a referto in questa stagione, Poku ha attirato anche l'interesse del Napoli, prefigurando un possibile nuovo duello di mercato tra Giuntoli e Manna.

La missione greca ha permesso di monitorare da vicino il "metronomo" dell'Olympiacos Christos Mouzakitis. Il classe 2006 è un profilo che stuzzica, anche se la concorrenza di Psg e delle big di Premier League rischia di scatenare un'asta internazionale. Molto più concreta, invece, la pista che porta a Konstantinos Tzolakis. Il capitano dei greci, autore di 14 clean sheet in campionato, è balzato in cima alla lista per il dopo-Perin, con il secondo portiere bianconero ormai destinato a una nuova avventura tra Genoa e Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Di Gregorio sbaglia ancora, la Juve si guarda intorno. Pole Vicario, alternativa Carnesecchi e non solo: la (lunga) lista per l'estate

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:15
Caso Pavard, l'Inter trema: non convince il Marsiglia, futuro già scritto
11:11
Juventus, missione in Grecia: tre nomi nuovi per il futuro
10:02
Inter, già presa la decisione sul riscatto di Akanji
09:44
Dalla Spagna esagerano: pre-accordo tra Diego Simeone e l'Inter
16:33
Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto