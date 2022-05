Torino, Juric: "Per alzare l'asticella servono giocatori forti, Cairo decida"

TORINO

L'allenatore croato: "Bremer andrà via, giusto così. Anno positivo ma la mia sensazione è che i tifosi chiedano di più"

Nonostante la sconfitta contro il Napoli, Ivan Juric considera quella del Torino un'annata "molto positiva in tante cose. Si potevano fare più punti ma non è stato facile". I granata galleggiano a metà classifica e l'allenatore croato parla chiaro delle ambizioni che può avere il club: "Se vuoi alzare l'asticella devi prendere giocatori forti, la mia sensazione è che il tifoso chieda questo. Ma decide il presidente se può fare qualcosa di più". Su Bremer, cercato dalle big: "Alte le possibilità che vada via, giusto così. Se dovessimo perderlo dovremmo sostituirlo con uno forte". Getty Images

Parlando dei singoli, Juric ha detto: "Praet preferisce andare in avanti, mentre vorrei partecipasse di più al gioco. Il Gallo Belotti non era isolato, ha avuto 2-3 palle gol. Potevamo fare meglio certe giocate. Ricci deve alzare il livello in assoluto se vuole giocare, sta lavorando ma deve rubare la palla e giocare bene tecnicamente. Oggi abbiamo rubato meno palloni e a questo dobbiamo pensare: una partita media, certe cose le abbiamo fatte bene e altre mi aspettavo di più. Abbiamo lasciato troppo spazio al Napoli".

