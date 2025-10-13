Torino-Icardi, contatto tra le parti per un ritorno dell'attaccante in Serie A

Dalla Turchia rimbalza una clamorosa voce di mercato che riguarda il Torino. Il club granata sarebbe in contatto con Mauro Icardi per un possibile ritorno in Serie A dell'argentino ex Inter, in scadenza a giugno con il Galatasaray, dove gioca dalla stagione 2022/23 e con cui ha segnato 66 gol in 96 partite (in questa stagione ha giocato da titolare soltanto tre partite di campionato, dove comunque ha già messo a segno cinque gol). Da una parte il rinnovo con il Gala "attualmente non è sul tavolo", ha detto qualche giorno fa il presidente del club turco Dursun Ozbek, dall'altra l'attaccante 32enne tornerebbe volentieri in Italia, dove ha realizzato 219 gol di cui 29 nella stagione 1017/18 con la maglia dell'Inter che gli fecero vincere il titolo di capocannoniere, anche per stare più vicino alle figlie avute dall'ex moglie Wanda Nara. Ecco perché il suo agente lo ha proposto a diversi club, tra cui quello granata. E il presidente Cairo e la dirigenza ci starebbero pensando: al tecnico Baroni un bomber come Icardi servirebbe eccome, e anche se non più giovanissimo (32 anni) potrebbe garantire l'apporto di gol che mancano con l'attuale attacco, che ha segnato soltanto sei reti in 5 partite. Secondo indiscrezioni, il Torino avrebbe programmato un incontro con l'agente di Icardi per valutare le condizioni di un possibile trasferimento in granata a gennaio: l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, con Icardi che al Galatasaray guadagna attualmente 6 milioni netti. Ma il giocatore potrebbe anche abbassare le pretese pur di tornare a giocare nel campionato dove è esploso.