Dalla Spagna esagerano: pre-accordo tra Diego Simeone e l'Inter

El Chiringuito de Jugones rilancia un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: Diego Simeone lascerà l'Atletico Madrid a fine stagione e addirittura avrebbe già un pre-accordo con l'Inter per il 2026/27. Una notizia che non trova riscontri in Italia e che, comunque, va oltre i confini del mercato per almeno due motivi: l'ingaggio dell'allenatore argentino (che aveva giocato dal 1997 al 1999 proprio coi nerazzurri), 34 milioni di euro lordi l'anno, e soprattutto l'ottimo lavoro di Cristian Chivu, primo in campionato, in semifinale di Coppa Italia e con la speranza di rimontare la sconfitta nei playoff di Champions League.